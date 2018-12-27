慘痛代價！ 南三段落跑山友 繳清239萬多元結案

2018-12-27 23:34

〔記者謝介裕／南投報導〕今年9月12日至18日攀登中央山脈南三段的彰化縣葉姓山友，因落跑害救援的7名救難人員反而受困山上事件，引發社會各界關注及撻伐，也是「南投縣登山活動管理自治條例」從去年2月實施以來，第1起被重罰及求償的案件，據南投縣消防局統計，直升機救援費用為新台幣222萬3133萬元、地面搜救費用則是8萬8563元，連同之前被開罰的8萬元在內，總共被裁罰239萬1696元，葉某收到消防局通知後，已繳納完畢，全案也順利結案。

南投縣消防局指出，案發當時，葉某因攀登南三段不慎跌倒受傷，葉妻於9月12日報案求援，該局除申請空勤直升機出勤以外，還有9名警義消入山搜救，然而，搜救人員在同月14日找到人並緊急紮營待援時，葉某竟在隔天不告而別，導致7名救難人員受困山上，還好最後都平安脫困。

怎料，又隔了4天即9月18日，南投縣消防局又接獲葉某妻子求援電話，再次出動直升機將葉某平安救出，但其涉及未依登山計畫進行登山、未領有基本救命術證書等違規事證明確，第一時間便依南投縣登山活動管理自治條例第9條與11條分別處新台幣3萬元與5萬元罰款，另涉及濫用救災資源情節部分，則在本月4日以書面告知直昇機加地面人員搜救費用，合計新台幣231萬1696元。

南投縣消防局長林聰吉說，依法申請入山，遵守南投縣登山活動管理自治條例等相關規定，且不濫用救災資源，山域救援行動是不需要額外付費的，該案也值得社會各界引以為鑑。

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