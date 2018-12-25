竹東鎮長當選人羅吉祥涉賄 竹檢提當選無效之訴

2018-12-25 10:05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹地檢署今天表示，已對新竹縣竹東鎮長當選人羅吉祥、竹東鎮鍾姓、蕭姓鎮民代表當選人及新竹縣橫山鄉羅姓鄉民代表當選人，向新竹地方法院分別提起當選無效之訴。

黃怡文檢察官日前查獲新竹縣竹東鎮長候選人羅吉祥涉嫌於3月間，透過鍾姓樁腳，以每人3萬元代價，對數十名里長行賄，又在8至10月間，透過這數十名里長，假借工作費名義，以每人1到2千元代價，對竹東鎮數百名鄰長行賄，尋求里、鄰長支持當選鎮長。事後羅吉祥當選竹東鎮長。檢察官於偵查後認其涉嫌違反公職人員選舉罷免法犯罪嫌疑重大，21日向新竹地方法院提起當選無效之訴。

黃怡文檢察官又在日前查獲新竹縣竹東鎮某鍾姓鎮民代表候選人，於9月底至10月初某日，透過林姓樁腳，假借工作費名義，以每人1到4千元代價，向多名鄰長行賄，尋求支持。鍾姓鎮代表候選人當選竹東鎮代，檢察官於偵查後認其涉嫌違反選罷法犯罪嫌疑重大，21日向新竹地方法院提起當選無效之訴。

翁貫育檢察官於日前查獲新竹縣竹東鎮某蕭姓鎮代表候選人，於8月間透過鄭姓及劉姓2名樁腳，對選民以每人500元對價賄選，蕭姓鎮代候選人當選後，檢察官偵查認其違反選罷法犯罪嫌疑重大，21日將蕭姓鎮代當選人及2名樁腳提起公訴，同時向新竹地方法院提起當選無效之訴。

陳興男檢察官日前查獲新竹縣橫山鄉某羅姓鄉代表候選人，於10月間以每人2千元對價，對選民賄選，羅姓鄉代候選人當選後，檢察官認其違反選罷法犯罪嫌疑重大，17日將羅姓鄉代當選人提起公訴，同時向新竹地方法院提起當選無效之訴。

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