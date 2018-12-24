散佈前男友和人妻親密照 女子判賠10萬

2018-12-24 14:55

〔記者楊國文／台北報導〕陳姓女子不滿彭姓前男友與吳姓人妻有親密關係還拍親密照，揚言洩漏讓他難堪，吳女知悉告到警局，陳女簽下保密協議，答應刪除卻仍上網張貼親密照，還傳照吳女丈夫，彭男、吳女因此怒告陳女。刑事部分，陳女被依誹謗等罪判拘役100天，得易科罰金10萬元確定，高院今再判陳女須賠彭男、吳女共10萬元，可上訴。

高院判書指出，彭男與陳女曾是男女朋友，前年，陳女收回之前借給的彭男的硬碟後，發現裡頭有彭男與吳姓人妻的親密照，隨即複製備份。前年11月，陳女與彭男後來發生爭執，揚言要散布照片，吳女告到警局，3人在新竹市警察局內達成保密協議，陳女須刪除照片並保證不再散布。

不過，陳女仍不滿彭男與吳女交往，陸續在臉書散布照片及指摘2人有婚外親密行為，並評論彭男是「下半身衝動的爛男人」、「請各位注意，若跟他上過床，請最好確認有沒有拍性愛照」等話，還將照片傳給吳女丈夫。事後，彭男及吳女對陳女提出刑事誹謗及民事求償訴訟，彭男求償200萬、吳女求償100萬元。

陳女指稱，張貼內容沒有指名道姓，且彭男為有婦之夫，並任職於民意代表服務處，算是「半公眾人物」，言行舉止應受較高的道德標準檢視，言行可受公評。

高院認定，彭男受僱民意代表，並非公眾人物，而吳女不是公眾人物，也不是公人員，個人私德不足以造成大眾利益的損害，陳女所為並非善意，今判陳女須賠彭男4萬元、吳女6萬元；可上訴。

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