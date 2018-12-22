台北101地下美食街驚傳火災 人員疏散、警消馳援

〔即時新聞／綜合報導〕台北市信義區的台北101大樓地下美食街，在今晚7點45分左右驚傳火災，現場冒出濃煙，起火點疑似在牛角次男坊天花板，目前遊客及人員都已全數疏散到大樓外，消防人員已趕抵現場救火。
PTT也有網友在晚間7點47分爆卦指出，他在101附近看到疑似101失火，貼出照片並詢問網友發生什麼事情。有網友就留言表示，「我也在這裡 好多消防車過去了」、「超臭 剛在B1也有聞到之後馬上疏散」、「信義安和都聞的到」、「據說是地下街燒肉店燒了」。
目前消防局已派出水箱車12輛、雲梯車2輛、特種車、7輛、救護車3輛與55名消防人員到場，均已前往冒煙處查看。
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101地下美食街今晚7點多驚傳火災。（即時新聞組）
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台北101大樓地下美食街傳出火警，大批遊客立刻疏散。（記者洪毓勳攝）
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消防人員趕抵台北101，並進入現場展開滅火行動。（記者洪毓勳攝）
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101館方人員緊急疏散所有遊客和員工至館外等待。（記者洪毓勳攝）
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