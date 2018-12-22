淘寶開箱驚見火腿腸嚇死網友！賣家竟還勸他吃...

2018-12-22 17:46

〔即時新聞／綜合報導〕非洲豬瘟在中國地區越演越烈，若傳進台灣恐毀掉養豬產業。儘管政府已經全面警戒，違法事件還是層出不窮。昨（21）日有網友表示，自己在淘寶網購花生，卻收到賣家贈品「火腿腸」，他立刻向賣家反映，而搞不清楚賣家竟然還回「這個是送的哦」、「您直接吃掉吧」，讓他差點嚇死。

一名原PO網友昨晚在臉書「爆怨公社」PO文，表示自己向淘寶網購業者購買花生，結果商品寄到還多送了一條「火腿腸」。原PO立刻向業者反映，沒想到業者竟回「這個是送的哦」、「您直接吃掉吧」，讓他相當傻眼，直接告訴業者「這一條要罰20萬台幣」、「很多中國去台灣的被罰」，提醒業者台灣對豬瘟防疫的重視後，業者才表示「我不知道呢，不好意思哈」，並表示會跟倉庫說，不要再送這個了。

原PO也表示，這篇文章是要提醒那些在淘寶買東西的網友，中國很多人不知道非洲豬瘟嚴重性，所以有在中國網站網購商品的人，一定要提醒中國業者不要亂送吃的東西。

在原PO文章留言處，其他網友紛紛表示「夭壽」、「不意外，他們封鎖消息」、「我覺得是故意的吧」、「中國新聞真的不報豬瘟」、「聽朋友說中國封鎖消息」、「這算漏洞嗎。不過這個真的也難防」、「真的嚇死人」。

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