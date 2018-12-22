逃兵為照顧未婚女友及孩子躲在苗栗打工 判刑3月

2018-12-22 15:03

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄一名李姓阿兵哥，今年4月才入伍2個多月，就謊稱搭錯車，逾假不歸，8月間才自行投案，說是為照顧女友才逃兵，並在苗栗打零工，高雄地院認為他法紀觀念淡薄，依意圖長期脫免職役而離去職役，判刑3月，如易科罰金需繳9萬元。可上訴。

判決指出，18歲的李姓男子為今年4 月19日入伍服役之現役軍人（於今年8 月10日退伍），並擔任駐鳳山區之陸軍步兵訓練指揮部學生第4 大隊第16中隊二等兵。

今年6月30日18時許，李姓二等兵自營區休假離營，原應於7 月2 日

12時銷假返營，但卻脫離部隊掌握，潛逃在外。翌日（3 日）12 時李男仍未歸營，部隊乃協請高雄憲兵隊尋找未果。

李男逃兵期間藏匿在苗栗市之某人力派遣公司工作賺取薪資，直到今年8 月14日才到案說明，辯稱：他不是故意逃兵，因他為了照顧「老婆」小孩所以才逃兵。

高雄地院審理，發現李男婚姻狀況根本未婚，並無配偶，其所稱的女友也滿18歲，縱使李男確有女友、女友之非婚生子女亟待照顧，但其女友父親還健在，並不需要李男照顧。法官認李男逃兵，法紀觀念淡薄，影響軍紀，但考量他只有國中學歷，僅判他有期徒刑3月，如易科罰金9萬元。可上訴。

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