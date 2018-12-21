監委替涉賄立委翻案 檢協會：注意分際

2018-12-21 10:36

〔記者吳政峰／台北報導〕前民進黨立委陳朝龍涉入賄選，被判3年2月確定，入監服刑，監察委員高涌誠及趙永清調查判決內容後，17日公布報告批評法官違反無罪推定原則，判決違背法令，將函請檢察總長研擬提起非常上訴，引發檢察官協會不滿，21日發出聲明稿要求監委應注意分際。

檢協會指出，監察權之行使，應注意與司法權分際，避免造成對審判權及檢察權行使的不當干預，以維司法獨立。而針對法官協會20日發表聲明，嚴正譴責監委不當干預司法審判，檢協會也表認同。

不過，台北地院法官林孟皇則持不同看法，他認為「審判獨立」不是「審判獨裁」， 也不是法官的特權，既然憲法是採取五權分立設計，監察權依法行使，何來侵害審判獨立？何況權力分立、審判獨立從來都只是人權保障的手段工具，而不是先驗的存在。

林孟皇說，台灣實證的憲政經驗告訴我們，監察權行使從來都是冤案救援的重要一環，已被平反的蘇炳坤案是如此，其他蘇建和、徐自強、鄭性澤、江國慶⋯等案，也都是如此。

陳朝龍涉賄是否冤案？林孟皇表示沒有研究，不敢妄行論斷，但他套用一位司法同仁講的：本件監察院一如既往，沒有動用彈劾（人事權），沒有變動既判力（審判權），說這樣侵害到審判核心，太嚴重！

林孟皇另表示，高涌誠與民間司改會關係密切，而陳朝龍的律師又是民間司改會董事長，確實有可能發生「以後民間司改會律師的案子，承審法官心裡會不會有個第四審，因而使獨立的良知受制」的問題，因此呼籲高涌誠應迴避類似個案的調查，以免瓜田李下之嫌。

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