土地公金身半夜不翼而飛 村長連3天廣播追緝

2018-12-21 08:40

〔記者陳彥廷／屏東報導〕土地公不翼而飛？屏東縣佳冬鄉的石光見庄（石光、玉光兩村），於東角路福德祠奉祀土地公，不過本週二早上卻被人發現土地公金身不見，石光村長劉金亭已連3天廣播，請信徒留意可疑蹤跡，並奉勸偷竊者歸還神尊。

石光見東角福德祠是當地石光見庄信仰中心，廟宇前廣場是居民、社團聚會、練舞所在，社團要出外比賽前都會向土地公請求保佑，該村的社團也是各項競賽長勝軍，今年由石光村長劉金亭領軍的佳冬鄉溫馨家園促進會更獲得全國環保志（義）工群英會的環保啦啦隊第1名，當地人也都推崇是土地公的加持。

「土地公應筊會回家！」石光村長劉金亭已經連3天都廣播，請居民留意可疑人物，她說，廟公週一下午還是向金身敬拜，研判是本週一晚間遭人「請」走，該尊金身相傳與廟同壽，「大家長」不見，大家都很苦惱又神傷，只能趕緊報警。

當地人推測，由於土地公前方的地板正在重鋪，所以開放式空間的出入複雜，也因此給了竊賊空間魚目混珠，劉金亭指出，事後1名擲筊頗為靈驗的信徒向土地公擲筊求指點迷津，應是被偷走，但土地公也指示會回「家」，將請會操作廟內老舊監視系統的師傅來調閱影像，盼能供警方追查不肖之徒。

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