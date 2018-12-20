12/20 今彩539頭獎開出1注！威力彩、雙贏彩頭獎均摃龜

2018-12-20 22:37

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月20日）開獎的第107000304期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，由高雄市苓雅區三多四路98號的「飛來富彩券行」開出；第107000102期威力彩及第107000208期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000102期威力彩中獎號碼為：「07、12、13、27、28、37，第二區：06」。頭獎、貳獎均摃龜；參獎共4注中獎，每注可得15萬元；肆獎共41注中獎，每注可得2萬元；伍獎201共注中獎，每注可得4000元；陸獎共1133注中獎，每注可得800元；柒獎共2315注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬2043注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬5529注中獎，每注可得100元；普獎共2萬6352注中獎，每注可得100元。

第107000102期38樂合彩中獎號碼為「07、12、13、27、28、37」，五合摃龜；四合共3注中獎，每注可得6萬7500元；三合128注中獎，每注可得5750元；二合共2036注中獎，每注可得750元。

第107000208期雙贏彩中獎號碼為「01、02、06、07、09、10、11、13、18、19、21、23」，頭獎摃龜；貳獎共13注中獎，每注可得10萬元；參獎共321注中獎，每注可得500元；肆獎共3839注中獎，每注可得100元。

第107000304期今彩539中獎號碼為「06、07、10、16、32」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共163注中獎，每注可得2萬元；參獎共6327注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬7694注中獎，每注可得50元。

第107000304期39樂合彩中獎號碼為「06、07、10、16、32」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共207注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7222注中獎，每注可得1125元。

第107000304期3星彩中獎號碼為「249」，正彩共11注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000304期4星彩中獎號碼為「6609」，正彩共8注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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