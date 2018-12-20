連假出遊、暢遊花博搭大客車 乘車護身有口訣「12345」

2018-12-20 11:31

〔記者許國楨／台中報導〕108年元旦連續假期即將到來，由於是明年第一個連續四天連假外，又適逢花博期間包括台中市民及全國12歲以下兒童免費參觀，民眾出遊乘坐大客車的機會大增，台中市警局交通大隊今天提出簡單記憶又容易操作的乘車護身口訣「12345」，希讓民眾乘坐大客車更安全。

交大指出，有鑑於民眾出遊搭乘遊覽車等大客車時，常因欠缺基本護身常識導致一旦發生事故造成傷亡，乘車安全相對重要，所謂的乘車護身口訣「12345」內容如下：

1. 是一條安全帶，乘坐大客車一定要繫好安全帶。

2. 是兩支滅火器（放置於車輛前後各一支），確保數量、時效及功能正常。

3. 是三支車窗擊破器。【（1）駕駛人附近應至少設置一支。（2）車輛前半段及後半段各應至少設置一支。（3）車身兩側各應至少設置一支。】

4. 是車窗擊破器用於擊破安全窗4個角落，民眾應注意是否為強化安全玻璃，若為膠合玻璃不易敲破。

5. 是確認包括車門、安全窗、安全門、車頂逃生口等5個逃生出口位置及開啟正常。

連假出遊或暢遊花博搭大客車 交大教你乘車護身口訣「12345」

交大大隊長郭士傑表示，大客車雖因為車型、大小不同，在安全設施的配置點上也有所差異，但為確保自身乘車安全，民眾在搭乘大客車時，若能多花一點時間了解車內安全設施位置及使用方法，就能多一份保障，讓自與家人平安出門，快樂回家，為整趟行程留下愉快又美好的回憶。!

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