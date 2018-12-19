鬼打牆？酒駕女撞死老阿嬤肇逃 一路開進公墓...

2018-12-19 06:06

〔記者陳鳳麗、劉濱銓／南投報導〕怎會這樣？南投縣集集鎮公所機要秘書石文信的78歲母親，日前散步時被酒駕者撞飛傷重不治，肇事的女駕駛開車逃逸，卻怎樣也找不到回家的路，並開到第二公墓小路，車子拋錨還卡在水溝，等候拖吊時，警方趕到逮捕。該酒駕女酒測值高達0.8，死者18日出殯，石文信傷心地說：「希望喝酒的人不要再酒駕，尊重自己也尊重別人的生命」。

集集鎮公所機要秘書石文信的媽媽，本月11日傍晚5時多與友人在鎮郊散步，被50歲的魏姓女子開車從後方撞上，石媽媽被撞飛，摔落撞擊魏女汽車的擋風玻璃再墜落地面，因顱內嚴重出血傷重不治，而魏女非但未停車還肇事逃逸。其車號被目擊者記下，馬上打電話報警。

魏女開著車子一路逃，晚間7時多把車開到集集鎮第二公墓拋錨，車輪還卡在水溝。魏女打電話請拖吊車來將其汽車吊至汽車修理廠，拖吊車業者正在處理時，集集警方一路從路口監視畫面追蹤魏女行車路徑，最也追到第二公墓，將正在等候拖吊車子的魏女逮捕。

魏女供稱，當天下午3時多喝了高梁酒，傍晚5點多才開車，一開始並不知自己撞到人，後來看到擋風玻璃被重物擊破才意識撞到人，心慌下想趕快回家，可是卻怎麼也找不到回家的路，更不知為何會開到第二公墓。

南投地檢署檢察官11日深夜向南投地院法官聲請羈押，惟法官後來裁定限制住居，10萬元交保。檢察官將在收到裁定書後，研究是否提抗告。

石文信昨日為母親辦告別式，心情哀傷的他說：「不管怎樣都喚不回母親，希望母親是最後一個因酒駕過世的人。而集集鎮長陳紀衡也在臉書留言「酒駕又肇逃，與殺人有什麼分別呢？」他除譴責酒駕，也痛斥台灣「勸酒駕」文化非常要不得，呼籲不要再鼓勵朋友好友儘量喝酒，還讓其酒後開車。

針對魏女把車開進公墓還拋錨的情況，民俗專家廖大乙說，酒駕撞死人理應接受法律制裁，魏女卻肇逃，會找不到路還開進公墓車拋錨，表示死者不放過她，且有陰兵陰將看不下去來相助。

衛福部草屯療養院精神科醫師沈政男則認為，魏女肇事後2小時酒精濃度還有0.8，代表肇事時酒精濃度更高，而在這樣的高酒精濃度之下，注意力與記憶力都受影響，甚至呈現意識恍惚的狀態，肇事後可能是失去定向感，才會找不到回家的路。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

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