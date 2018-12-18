孝子撞法拉利 47名善心人士願捐助

2018-12-18 13:46

〔記者陳薏云／新北報導〕在燒烤店上班的20歲林男與母親相依為命，16日清晨他開廂型車，協助母親的金紙店送貨，一個恍神連續擦撞停路邊的四輛法拉利超跑，粗估維修費達一千兩百萬元。新聞曝光後紛紛有善心人士表達捐款意願，據警方統計，截至目前為止，已有47位善心人士表示願意捐款或提供法律協助。

林男表示，他父親早逝，與媽媽一起生活，念書時半工半讀，原考上東南科技大學，現休學幫忙家裡生意，平時在北市的燒烤店上班，有空就協助媽媽的金紙店工作。

據了解，林男撞到的4台法拉利超跑中，法拉利488新車市價約1381萬元起，F12則要價1718萬元起，專業人士指出，黃色488維修費約300萬元，白色F12維修費約500萬元，藍色488維修費約400萬元，修繕費用共約1200萬元。

陸續有民眾致電派出所希望能捐款幫助林男一家，另新北市社會局建議，可捐款至新北市社會救濟會報專戶，同時於匯款單備註欄註明捐款用途【1071216石碇車禍案】，就可協助林男。

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