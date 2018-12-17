12/17 威力彩、雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜

2018-12-17 22:24

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月17日）開獎的第107000101期威力彩、第107000205期雙贏彩及第107000301期今彩539，頭獎均摃龜。

第107000101期威力彩中獎號碼為：「10、14、18、27、31、32，第二區：02」頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共1注中獎，可得15萬元；肆獎共19注中獎，每注可得2萬元；伍獎共131注中獎，每注可得4000元；陸獎共968注中獎，每注可得800元；柒獎共1902注中獎，每注可得400元；捌獎共1萬627注中獎，每注可得200元；玖獎共1萬3504注中獎，每注可得100元；普獎共2萬5228注中獎，每注可得100元。

第107000101期38樂合彩中獎號碼為「10、14、18、27、31、32」，五合摃龜；四合共4注中獎，每注可得6萬7500元；三合55注中獎，每注可得5750元；二合共1412注中獎，每注可得750元。

第107000205期雙贏彩中獎號碼為「02、03、04、05、08、09、10、12、14、20、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共12注中獎，每注可得10萬元；參獎共358注中獎，每注可得500元；肆獎共4014注獲得，每注可獲得100元。

第107000301期今彩539中獎號碼為「04、05、07、25、36」，頭獎摃龜；貳獎共223注中獎，每注可得2萬元；參獎共7556注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬7946注獲得，每注可獲得50元。

第107000301期39樂合彩中獎號碼為「04、05、07、25、36」，四合共4注中獎，每注可得21萬2500元；三合共277注中獎，每注可得1萬1250元；二合共9920注中獎，每注可得1125元。

第107000301期3星彩中獎號碼為「629」，正彩共16注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000301期4星彩中獎號碼為「4578」，正彩共14注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

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