8旬翁桃園騎至苗栗 迷途60公里警馳援

2018-12-17 11:45

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕桃園市八德區8旬呂姓老翁昨早騎車外出，忘記回家歸途，竟一路南騎近60公里遠的苗栗縣頭份市，天色已黑氣溫驟降，老翁無助在路邊徘迴，恰好被處理路口交通勤務的警員發現，警方立即上前關心，並帶回派出所，經過耐心溝通並透過車籍資料尋找到老翁兒子，讓老翁得以安全返家。

頭份警分局斗坪派出所警員許芝瑜昨晚於路上發現迷途的呂姓老翁，老翁稱忘記回家的路，且身上也無家屬聯絡資訊，便先由副所長邱宏仁、警員黃士元將老翁帶回派出所內，得知老翁昨早8點就從桃園市八德區住家離開，但卻忘記返家的路，竟獨自騎車到頭份市。

由於老翁重聽且無法交代家人聯絡資料，警方先四處搜尋老翁騎乘的機車，後再依據車籍資料卻認為老翁兒子，立即向他聯絡。老翁兒子昨中午發現老父離家不知去向，立即焦急到處尋找，眼見天色已晚十分擔憂，正準備報警時，就接到頭份警方來電告知好消息，讓他大鬆一口氣。

老翁兒子昨晚9點趕到頭份將老父接回，並不斷感謝警方熱心協助，否則入夜後氣溫驟降，後果恐難設想。頭份警分局長賴銘助也藉此呼籲，家中有高齡長者應予以配戴防走失手環，以有效掌握行蹤，避免發生危險。

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