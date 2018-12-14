員林國宅商場爭議 二審仍判管委會當選無效

2018-12-14 20:35

〔記者陳冠備／彰化報導〕員林國宅商場爭議最新判決出爐！員林國宅地下1樓與地上1、2樓規劃為商場，2年前締優公司取得產權後卻遭住戶阻撓，讓廠商無法進駐，管委會改選23席只分配1席代表，對立意味明顯，締優公司控告管委會當選無效，近日二審判決締優公司勝訴，締優公司董事長賴志賢今日在縣議員賴澤民、律師李進建陪同召開記者會，他表示，盼爭議早日結束，回歸法治，讓商場明年能開始正常運作。

彰化縣員林國宅竣工20年，商場歷經40多次標售乏人問津，期間地下1樓暫被管委會做為停車場收費使用，直至106年由締優董事長賴志賢以3億4903萬元得標，取得所有權，然而現有住戶與管委會以「結構安全有疑慮」為由阻擋施工，每2年一次的管委會改選，也僅獲1席，締優公司提告國宅管委會不當得利103萬與當選無效。

去年11月一審判決當選無效，員林國宅管委會提上訴，12月5日二審駁回上訴，另外不當得利部分，今年4月也判決定讞，管委會需返還10萬餘元不當得利，兩項判決都由商場派勝訴。

李進建表示，國宅管委會每2年改選一次，23席管理委員，商場與店舖部分應有7席，可惜在締優得標後，管委會改選時卻刻意只給1席商場代表，並在會議中做出禁止締優進駐的不利決議，這些都是違法且無效的決議。

這是遲來的正義！賴志賢說，員林國宅商場開發對員林市有正面意義，卻被抹黑成「維冠第二」危及公共安全，部分住戶也與聘請保全發生衝突，甚至衍生政治風暴，無奈下才進行訴訟，而施工廠商也因提前施工遭罰款，縣府也委託建築公會進行結構安檢，全部合法並無危害建築結構之虞，目前世界健身中心（GYM）已確定進駐，誠品、威秀業者也在觀望，盼爭議早日結束，明年能開始正常運作。

對此判決，員林國宅管理委員會主委黃懿慈表示，尊重判決結果，上訴與否還要與管委會開會討論。

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