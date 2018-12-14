病患取藥不耐久候 賞店員巴掌罵「賤女人」

2018-12-14 17:13

［記者陳恩惠／台北報導］楊姓男子今年5月間在國防醫學院三軍總醫院內就診後，前往院內的維康藥局取藥，因急於領回藥品施打，不滿藥局黃姓女店員找不到單據，竟當眾對黃女呼巴掌，還辱罵「賤女人、給我下跪道歉」，士林地院審結，依傷害罪將楊男判處拘役20日，得易科罰金，可上訴。

審理時，楊男承認徒手毆打黃女的臉頰，但他否認沒有辱罵「賤女人」等語，還質疑黃姓女店員事發時，不立刻去驗傷，直到50分鐘後才去驗，懷疑黃女左臉上的傷勢是自導自演。

法官打臉說，黃女當值時間離開工作崗位，應尋覓代理人交代事項，再走去急診外科掛號、等候，二者僅有50分鐘之差，時間合理無耽擱，診斷證明書上載「左臉頰鈍挫傷併紅腫」來看，的確是成年男子的力道，掌摑女子臉頰所造成的傷勢。

法官審酌楊男領取政府清寒補助，衡量就掌摑的部分，在審理中多次向黃女致歉，他是因罹病亟需黃女持有的藥物醫治，且已過服藥期間，情緒難免激動、無法控制，才會不耐久候。

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