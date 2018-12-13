孫安佐換大頭貼又惹禍！警方要查是否持有十字弓

2018-12-13 19:01

〔記者陳恩惠／台北報導〕狄鶯、孫鵬18歲獨子孫安佐在美國持武鑄下大錯，本月11日晚間遞解返回台，隨即到士林地檢署說明，遭檢方限制住居、出境及出海後返回北投的住處後，孫家連2天無人出面，但孫安佐卻在臉書秒貼射十字弓的照片，遭民眾檢舉，台北市警方據報，今天下午派轄區前往查訪，按鈴許久仍無人應門，將與孫鵬夫婦聯絡，清查家中是否持有十字弓。

孫安佐順利返家後，雖然未出門，但他在家似乎也沒閒著，昨天上午將大頭貼換成自己手持十字弓的照片，被民眾大罵「不學好！」後，立刻換成H漫（18禁漫畫）作品的女主角「阿嘿顏」，今天上午似乎在家看動漫「補番中」，下午疑受到外界的壓力將臉書關閉。

雖然孫安佐將持著大型十字弓的臉書大頭照「秒換」，仍遭民眾截圖報警；台北市警察局接獲民眾檢舉孫安佐涉嫌持有十字弓，下午通知轄區北投警分局，由偵查隊及大屯派出所3名員警前往查訪，按鈴多次都未獲回應，將透過管道與孫家取得聯繫，再次前往。

至於外界懷疑孫安佐遭檢方「限制住居」，卻未住在北投的戶籍地，疑似違反規定，士林地檢署澄清，「限制住居」並非被告不能自由行動、拘禁在住居所內，而是指「限制被告居、住處所的指令」，只是代表被告的戶籍地變更得通知檢方，用來確保偵、審機關傳票、判決書等裁判文書可以合法送達。

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