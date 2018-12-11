OL遭襲胸摸臀 鎮定叩男友報警「揪狼」

2018-12-11 15:06

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣1名OL凌晨下班返家，遭27歲曾姓男子襲胸摸臀，但她鎮定以對，喝叱對方，報警並叩來男友，把躲在巷弄內的曾男送警法辦。苗栗地方法院依違反性騷擾防治法，判曾男5個月，可易科罰金。

檢警調查，曾男於今年5月20日凌晨1點40分許，在苗栗縣頭份市尾隨1名下班獨自返家的OL，並在OL住家前趁對方不及抗拒之際，從背後伸手觸摸OL的胸部及臀部。

這名OL當下失聲尖叫，但立刻鎮定喝叱對方，曾男被嚇著，溜入路旁巷內。OL除立刻報警，並叩來男友，把躲在巷弄內的曾男揪出，送警法辦。

檢警調查，曾男於去年10月間晚上，也曾在車上對女性外籍移工「露鳥」打手槍、襲胸被逮。曾男向警方表示，因單身沒女朋友，通常僅能看A片「DIY」，有時候真的忍不住，才會外出找對象。

法官爰審酌曾男為智識成熟之成年人，竟為逞一己私慾，於深夜見告訴人獨自一人返家，趁告訴人背對被告而不及抗拒之際，觸摸告訴人之胸部及臀部，顯不尊重他人對於身體之自主權利，且造成告訴人心理傷害，所為實屬苛責，幸而告訴人案發後雖受驚嚇，卻能冷靜處理，尋獲躲在路旁之被告再報警處理，始能查獲本案。

法官兼衡被告犯罪後坦承犯行，雖未與告訴人和解，復考量其犯罪之動機、目的、手段，暨其素行、智識程度、生活經濟狀況等一切情狀，依意圖性騷擾，乘人不及抗拒而為觸摸其胸部及臀部之行為，處有期徒刑5月，如易科罰金，1千元折算1日。

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