殺小姑水泥封屍 張女認罪哽咽：若重來會和丈夫搬出去

2018-12-11 12:09

〔記者楊國文／台北報導〕40歲婦人張芳馨被控殺害長期不睦的小姑，再以水泥封屍掩蓋犯行，一審斥責張女殺人手法殘忍，但考量她自首、與家屬和解，輕判無期徒刑。高等法院今召開辯論庭，張女哽咽認罪，請求合議庭輕判讓她早日和大女兒、小兒子團聚，審判長問她若有機會重來一次會怎麼做？張女說「我會和丈夫搬出去」。訂1月8日上午宣判，張女不聆判。

此案上訴高等法院後，承辦此案的受命法官簡志龍訊問張芳馨上訴理由，她承認所有犯罪事實，表示「我認罪」，但一審判她無期徒刑，「判太重，希望能判輕一點」。

律師團並表示，一審未同意對張女進行心理鑑定，但有必要了解張女犯罪心理、動機、小時候到大的遭遇等，並請求法院調取張父病歷資料、小孩就學紀錄，做為審判參考。不過，檢方反對認為沒有必要做心理鑑定，並無調閱女個人、父親和小孩等大批資料的必要性。

張芳馨育有10歲女兒和5歲兒子，因與葉姓小姑長期不睦，不滿葉女打電話到她娘家抱怨，今年3月氣憤持啞鈴狠砸葉女頭部，奄奄一息的葉女求饒，張女見她沒死，竟撂話說「妳現在說對不起也來不及了」，把她拖進浴室，將頭押進澡盆活生生溺死，再購買21包速乾水泥，花3天將葉女屍體封屍，掩蓋犯行。

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