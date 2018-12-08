外配殺前夫、女兒…國中勝利組命喪媽刀下 老師也難以承受

2018-12-08 00:45

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣7日凌晨發生外配親手殺死前夫和女兒的人倫慘案，女兒就讀國三，夫家為了讓她受更好的教育，從埔心鄉越區到員林市就讀，她學業表現優異，參加合唱團還拿下縣賽冠軍，也參加童軍團，在學校人緣超好，師長萬萬沒想到，這樣優異的小孩會死在媽媽刀下，校方坦承連老師都受很大的打擊，更不用說與她親近的同學。

學校校長說，「現今社會變遷鉅大，這麼優秀的孩子，我們不會認為她會處於高風險！」校長說，吳同學天資聰穎，班上學業表現就名列前茅，生性開朗的她，人緣特別好，對自己要求非常高，不但參加合唱團，也參加童軍團。

校長說，如果有所謂的「國中勝利組」，那麼吳同學就是那個「勝利組」，因為她會自我要求功課，一進學校就參加合唱團，為了培養領導能力，還加入童軍團，不管在班上或社團，她都是「領袖型人物」，國中階段一次參加兩個社團，又能表現如此優異，將來一定是「無可限量」。

校長說，就是因為如此的傑出，吳同學很得老師疼愛，學校從來不會認為她是處於「高風險家庭」，也因為這麼傑出的學生突遭遇橫禍，同學都不能接受，連一路看著她學習成長的多位老師，也無法承受這樣的打擊，學校昨天一整天都在對做心理輔導，吳同學在校際如此活躍，跟同學的關係又很緊密，多位學生都做一對一的心理輔導。

警方說，會把孩子從埔心鄉送來員林市就讀，就是「有心要栽培」這孩子，孩子的阿公是多家摩鐵的負責人，又擔任過旅館公會理事長，家境富裕，誰會料到這樣的家庭會出現問題！

警方表示，媽媽從印尼嫁來台灣，爸媽就經常吵架，爸爸動不動就說「把妳送回印尼」，都對成長中的女兒造成「耳濡目染」的影響，平時各方面表現優異的女兒，視媽媽為「低成就的清潔婦」，有瞧不起心理，長期下來讓媽媽跟女兒疏遠而引發殺機，這是長期日積月累下來的因素，學校和社會支援體系根本鞭長莫及，這種個案「一發生，就是驚天大案」。

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