員警洩密涉毒者 通霄分局：工作態度平平 主觀意識強

2018-12-06 17:04

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣警察局通霄警分局爆發李姓員警洩密給涉及毒品案的邱姓男子，導致同事前往邱男住家搜索竟全都撲空，後來經通霄警分局烏眉派出所所長黃智湖自清後，才揭露李員洩密狀況，李員也遭法院判刑。通霄警分局今天受訪時則表示，「李員工作態度平平，主觀意識強」。

通霄警分局指出，事發後已將李員調至通霄派出所就近看管，後續會針對李姓警員進行人事命令。目前李員先被法院依洩漏國防以外之秘密罪，判處緩刑2年，並於判決確定後1年內，支付公庫5萬元。

通霄警分局指出，李姓員警平日服勤表現平平，後來黃智湖察覺有異，納悶每次搜索邱男都會撲空，啟動自清後揪出李員，當時也痛斥李員「身為警察怎麼可以這麼做」，並呈報上級處理。

通霄警分局強調，李員出身苗栗縣苑裡鎮，警察人員基層特考班畢業後，派至鄰近的通霄鎮烏眉派出所服務，期間並無出色表現，但沒料到惹出洩密給涉案嫌疑人，的確不應該。

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