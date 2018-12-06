派出所緝毒搜索撲空 竟是自家人通風報信

2018-12-06 14:26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣通霄警分局烏眉派出所偵辦邱姓男子涉嫌毒品案，但多次前往邱男住家搜索都撲空，追查才發現竟是所內李姓警員，將派出所LINE群組內的偵辦訊息，向邱男通風報信。苗栗地院依洩漏國防以外之秘密罪，判處李姓警員緩刑2年，並於判決確定後1年內，支付公庫5萬元。

檢警調查，烏眉派出所為方便各項事務聯繫，設有「烏眉派出所團隊」LINE群組，成員為派出所全體員警，包括李姓警員。

派出所警方，擬以毒品罪名，偵辦李姓警員警勤區內的轄區治安顧慮人口邱男，經苗栗地檢署向苗栗地院聲請搜索票成功後，於去年8月9日利用「烏眉派出所團隊」群組，通知全所同事相關偵辦資訊。

搜索票執行期間為去年8月15日上午6點到18日晚間8點止，但派出所員警於期間內，多次到邱男住家察看，直到最後一刻，都未見邱男出現。

派出所事後探查，從邱男的堂叔夫婦口中得知，是李姓警員前往通報，再於去年8月27日、邱男避過鋒頭返家後，詢問也證實是李姓警員通風報信。

李姓警員起初否認，辯稱洩密對他沒好處，他也沒有與主辦的同事有嫌隙，沒有洩密動機；但後來坦承於同事通知取得搜索票當天的8月9日中午，前往邱男住處，告知烏眉所即將於8月10日至15日間前往搜索；並於8月14日傍晚5點30分許，再次前往邱男住處，告知將於次日前往搜索之事。邱男離開住處避居他地。

法官認為，李姓警員身為警務人員，擔任第一線犯罪偵防工作，應恪遵職守，清廉自持，竟為本件洩漏國防以外應秘密之消息，影響犯罪偵查，有損公務員形象；惟念其於本院審理時終能坦承犯行，兼衡其生活狀況、智識程度、犯罪之動機、目的、手段、所生危害等一切情狀，依洩漏國防以外之秘密罪，判處4個月，如易科罰金，1千元折算1日。

不過，法官考量李姓警員未曾受有期徒刑以上刑之宣告，且因一時失慮，致罹刑典，經此偵審程序及科刑教訓，當知所警惕，信無再犯之虞，因認所受刑之宣告，以暫不執行為適當，併宣告緩刑2年，並於判決確定的翌日起1年內，向公庫支付5萬元。

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