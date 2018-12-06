神明不保佑壞人！ 偷車停「媽祖巷」被逮

2018-12-06 14:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕 偷了車竟還敢把車子停在有上百年歷史南屯萬和宮附近的「媽祖巷」，果然媽祖不保佑壞人，警方在5小時就尋回失竊車輛，把竊賊逮捕。

位在大里的一位市民，昨天上午要去停車處所開車上班時，卻發現原本停放的自小客貨車竟然一夕之間就不見了，就連另一部自小客車內的財物均被全部搜刮，便到霧峰警分局大里分駐所報案。

警員林郁婷迅速調閱路口監視器，追蹤竊嫌行經路線，最終發現失竊車輛停止於南屯區萬和宮附近的媽祖巷，警方遂火速前往搜尋，果不其然發現失竊車輛停於該處。

當時正值中午，警方研判竊嫌應於附近用餐，遂埋伏於失竊車輛週遭，經過數十分鐘後，竊嫌果然返回失竊車輛，警方見竊嫌開啟車門的同時，一擁而上，竊嫌見況拔腿狂奔，所幸員警奮勇阻擋並立即制伏竊嫌，迅速破案。

警方表示，30歲的陳姓竊嫌因長期失業，見車輛內財物易於變賣，心生歹念，竊取車內財物，並竊取另一部自小客貨車用來代步，把偷來贓物賣掉，便到萬和宮附近飽餐一頓，才剛吃完飯，就遭警方逮捕，警方將陳嫌依汽車竊盜罪、一般竊盜罪嫌移送偵辦。

對於警方在失主報案不到5小時的時間內，就逮獲竊犯並找回失竊車輛，失主感到訝異之際，大讚警方效率。

由於警方查獲的地點在南屯區媽祖巷，大家均稱奇，認為媽祖是不保佑為非作歹的壞人。

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