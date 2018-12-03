玉井是日本人侮辱台灣？ 學者翻考證打臉

2018-12-03 20:09

〔即時新聞／綜合報導〕前國民黨文傳會主委、知名詩人與自由作家楊渡，日前在接受廣播電台專訪時，提到過去他完成的著作「有溫度的台灣史」一書中指出，台南地名「玉井」是日治時期日本人用來侮辱台灣的名稱；不過這個說法被學者質疑，認為他的見解未必正確，恐怕是「錯把馮京當馬涼」。

綜合媒體報導，楊渡在11月2日上「News98電台」時指出，當年日治時代時，日本人為了報復「噍吧哖事件（又稱西來庵事件）」，竟在當地大舉屠村，還刻意留女不留男，並將當地強行改名為與日本著名的風化區「玉ノ井」相似的「玉井」，意在羞辱台灣。

不過這個說法被學者認為是穿鑿附會，《愛傳媒》引述曾受邀到日本慶應大學擔任訪問學者，文化大學新聞系副教授莊伯仲表示，根據考據，「噍吧哖」（英文拼音為Tapani）之名是來自世居當地的原住民西拉雅族「噍吧哖社」，而之後日本人改為其音相近的「玉井」（日文唸法的英文拼音為Tamai），就如同將打狗（Takau）改名為高雄（日文唸法的英文拼音Takao）一樣；再加上「玉井」或「玉ノ井」在日本也很常用，不僅公司行號會取用，日本的埼玉縣、山形縣、名古屋市等地也都有相同的地名；他認為若是「玉井」真的有負面含意，日本人斷無自黑之理。

莊伯仲指出，日本東京過去確實有個叫「玉ノ井」的風化區，但台灣「玉井」是在1920年改名，而日本東京的「玉ノ井」則是在1923年關東大地震之後，才逐漸發展成風化區，時間點也對不上；他呼籲，「對重大歷史事件的探討應該嚴肅」，廣納各方的情資，才有助釐清真相。

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