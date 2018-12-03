豬隊友！ 女毒蟲高喊「0.74」 警察「聽音辨位」逮人

2018-12-03 19:46

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市5男1女共6名毒蟲，在出租套房內「開毒趴」，飄出濃厚吸毒臭味，惹惱鄰居報警，不過，員警馳抵時，卻不知是哪一間出租套房，正努力用鼻子猛聞臭味來源時，突然聽到一間套房內，有一女人興奮大喊「0.74」，經驗豐富的員警，一聽就知道這是毒品的重量，「聽音辨位」入內查緝時，6名毒蟲全嚇傻，抱怨高喊「0.74」的李姓女毒蟲，是「大嗓門的豬隊友」 。

台中市警局第二分局立人派出所1日晚間接獲民眾報案，指稱北區中清路上一棟出租套房內，飄出毒品的臭味，但民眾不知道是來自哪一間套房氣味，5名員警雖迅速馳抵，卻見整棟樓房內都是出租套房，只好用鼻子聞臭味來源，正在煩惱之際，卻聽到一間套房，傳來女人興奮的叫喊聲「0.74」。

經驗豐富的警察，一聽就知道這是毒品的重量，許多毒蟲擔心被毒販偷斤減兩訛詐，購回毒品之後，都會再秤重，警方先於門外守候，見賴姓男子開門想外出購物時，進入套房內查緝，見桌上散佈吸食器與毒品，6名男女全都嚇傻，員警問32歲的李女「重量夠嗎？有沒有被騙吃虧？」，驚甫未定的李女搖頭說「沒有」。

原來是警察尚未抵達前，李女剛以約1000元代價，從毒販手上買到0.5公克的安非他命，她返回套房後，立即拿出電子秤秤重，發現連塑膠夾鍊袋，毛重共0.74公克，沒有偷斤減兩吃虧，一時興奮高喊「0.74」，卻沒想到被警察「聽音辨位」，警方另於2名男子身上查獲安非他命毛重共4.17公克，以及海洛因毛重0.63公克，2日依毒品危害防制條例法辦，另3名男子則等候驗尿結果再行偵辦。

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