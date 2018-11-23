選前最後一天查賄照辦！莿桐鄉代候選人渉賄收押

2018-11-23 12:10

〔記者廖淑玲／雲林報導〕雲林縣莿桐鄉民代表廖姓候選人（47年次）涉嫌透過陳姓樁腳，以1票1000元為對價，向莿桐鄉某村有投票權選民行賄，遭檢方查獲，陳姓樁腳坦承犯罪並詳細交代買票過程，法官今裁准廖姓候選人羈押禁見。

選前最後一天查賄照辦，雲林地檢署接獲莿桐鄉鄉民代表廖姓候選人涉嫌現金賄選，由雲林地檢署檢察官黃立夫、何金陞、紀芊宇、郭智安指揮雲林縣警察局刑事警察大隊及雲林縣調查站擴大偵辦。

檢警分別在21日至22日，持法院核發搜索票搜索廖姓候選人住處，並傳喚發放賄款樁腳、收受賄款選民及相關證人10餘人到案。

檢方調查，廖姓候選人參選下一屆莿桐鄉民代表，為能順利當選，10月至11月間透過陳姓樁腳以1票1000元為對價行賄買票，傳喚涉案選民到案後坦承犯行，自願繳交不法所得共1萬元。

廖姓候選人及陳姓樁腳涉犯選舉罷免法第99條第1項行賄罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串證人之虞，檢方向法院聲請羈押禁見，事後陳姓樁腳在法院羈押庭時坦認犯罪，並交代買票過程甚詳，法院准予限制住居，廖姓候選人裁定羈押禁見，全案擴大偵辦中。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： http://draw.ltn.com.tw/slot_v8/