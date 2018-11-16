持球棒K死砸車男 「正義魔人」遭重判17年

2018-11-16 23:04

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕28歲男子黃騰羿2年前開車行經桃園市桃園區同安街，碰上前方有名36歲楊姓男子因情緒失控、沿途砸車，警方為攔阻而將道路淨空、管制，黃男目睹楊男失序又打警察，加上不滿時間遭耽擱，竟持金屬球棒重擊楊男頭部致死，桃園地檢署去年依傷害致死罪起訴，桃園地院法官認為黃男行為已涉殺人罪，「正義魔人」的衝動行為，一審被重判17年徒刑。

判決指出，2016年7月9日下午4點多，楊男因情緒失控、宛如中邪一般，赤裸著上身、持鐵棒，沿同安街不斷砸毀停在路邊的車輛，警方獲報將道路淨空、管制要制伏楊男，後方車輛全都塞在路上，黃男不滿行車動線受阻，且認為警方未採取有效行為，便持金屬球棒靠近，楊男見狀高舉手中鐵棒，黃男隨即朝楊男上半身、頭部、頸部連續攻擊，即使楊男倒地、員警出手制止仍不罷手，楊男在醫院急救一週後宣告不治；有目擊者證稱，黃男出手很激烈，曾聽到鋁棒打到頭的聲音，鏘鏘鏘地很響亮。

黃男出庭辯稱「我沒有要殺人的意思」，看到楊男砸車還打警察，才會持球棒下車，當時楊男也有揮棒對峙，「我一時脾氣上來就打他」；而黃男辯護人則說，黃男行為也是為了要阻卻違法，而面對楊男持鐵棒揮擊，黃男也算是正當防衛。

不過，法官並不採信黃男說詞，認為警方當時已淨空現場、公權力已介入，黃男並無阻卻違法的必要，也難認行為屬正當防衛；再者，黃男當時棒棒朝楊男頭部等重要部位毆打，被員警制止仍未罷手，顯見黃男有殺人之不確定故意。

另審酌黃男與楊男素昧平生，只因不滿行車路線受阻就出手，他的行為超出合理範圍，沒有任何可以憫恕之處，至今也未與被害人家屬和解，審結依殺人罪判處他17年徒刑、褫奪公權8年，全案可上訴。