少女控遭2男輪流性侵 開庭前竟一起去唱歌

2018-11-16 20:23

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市一名13歲少女指控被21歲李姓、19歲謝姓友人輪流性侵，李男、謝男供稱以為少女14歲，且性行為前均經少女同意，因少女前後供詞不一，事發後還跟兩男繼續在外閒晃，開庭前一日甚至還跟李男一起去唱歌，不符性侵被害人反應，新北地檢署認定是合意性交，今僅依對未滿16歲女子性交罪起訴李、謝男。

去年11月，少女跟李、謝姓等4名男友人出遊，投宿板橋區一間旅館，少女住3樓房、4男擠6樓房，少女指控，李、謝男先後以借浴室洗澡為由到她房間，卻把她撲倒在床，強脫她衣褲性侵，她反抗說不要，但對方力氣太大她推不開，她不敢呼叫怕把事情鬧大，回家後將此事告訴母親，母親因此帶她到警局報案。

李男到案後表示，一開始大家都在3樓聊天，後來陸續有人離開到6樓洗澡，只剩他跟少女獨處，他有問少女「可不可以發生性行為？」少女回：「可以」，他才與少女嘿咻，過程中少女未反抗；謝男則說，李男打電話要他到3樓聊天，他下樓時李男在洗澡，他便問少女「可以跟我發生性行為嗎？」少女點頭後才跟對方上床。

檢方認為，少女警詢、偵詢供詞前後不一，李、謝男離開房間後，少女也未對外尋求援助，退房後還跟兩被告騎車閒晃，加上事後謝男LINE詢問少女：「你怎麼可以說我強姦妳」，少女回稱：「其實我也知道，我會叫我媽媽撤告」，認定少女控訴有瑕疵。

另少女警詢中雖稱李、謝男知道她只有13歲，但並未提出證據舉證說明，因此認定被告認為少女14歲，今依對14歲以上未滿16歲少女性交罪起訴李、謝男。