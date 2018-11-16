百貨美食街非法僱用中國男洗碗 管理主任判罰3萬

士林地方法院認為，被告非法僱用中國人民，且否認犯行，判處罰金3萬元。（資料照）

2018-11-16 19:02

［記者陳恩惠／台北報導］東京都物業管理機構旗下的東京都環保公司，承攬大葉高島屋百貨及地下一樓的美食街清潔工作，去年4月22日洗碗間缺工，陳王姓管理主任請人力仲介找人，仲介透過友人通知來台探親的中國男子趙耿到場，未查驗身分便讓他上工，在美食街內推著環保車及收、洗碗，2天後遭移民署專勤隊查獲；士林地方法院認為，被告非法僱用中國人民，且否認犯行，判處罰金3萬元。

法官表示，陳王姓管理主任未經許可僱用中國人民工作，影響主管機關對於中國人民在台的管理，且被告犯後飾詞否認、圖卸刑責，態度難認良好，念在她未有前科、素行良好，僅不法僱用趙耿1人，工作時間還不長，對法益侵害的程度尚屬輕微，量處罰金。

管理主任審理時辯稱，我是東京都公司派駐在大葉高島屋的現場實際負責人，公司已將洗碗間工作委託信基實業公司，自己僅需負責清點人數是否到齊，不需審核身分，信基每天需派6人工作，臨時缺人我才會請董姓仲介臨時找人。

她說，她與董姓仲介私下合作已2年，以往董女帶來的人也有中國人，但都是已取得台灣身分證，所以她也沒想過要看證件，直接讓趙去洗碗間洗碗，但是在開庭時，她卻改口辯稱「從頭到尾都沒跟趙講過話，也沒交涉過」等語，卻讓仲介和中國男子打臉。

董女證稱，主任要她幫忙調人，她請友人聯絡，沒問名字就請趙到高島屋，帶他去辦公室找主任，主任當時有問他的名字，還幫他寫名牌，趙沒有拿證件，因為當時缺人，所以也沒要他出示證件。

趙則證稱，管理主任是環保組的實際負責人，也是她親自和我面試，我在106年4月22日到店工作，沒打卡，一天領一次現金，由主任親自發放，直到4月24日下午近2時，專勤隊人員到場查緝時，我剛換好衣服要去推環保車、收碗和洗碗。