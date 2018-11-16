日本天天吃「和牛」 國際詐騙車手返台投票被抓

許男在桃園機場入境，被草屯警方逮捕。（記者陳鳳麗翻攝）

2018-11-16 19:11

〔記者陳鳳麗／南投報導〕25歲已躋身國際詐騙車手，周遊多國詐騙，赴日前在8月底短短幾天，就在南投縣領了100多筆共230萬元詐騙款，在日本詐騙機房工作2個多月，天天吃「和牛」大餐，近日搭機回國準備返鄉投票，還來不及與集團台灣工作人員開趴領錢，就被草屯警方在機場守候逮捕。

南投縣草屯鎮的25歲許姓詐騙車手，年紀雖輕卻已經是詐騙經驗豐富，這幾年大多「周遊列國」，以累積經驗和資歷，希望有了深造的經歷可早一點變成詐騙集團高級幹部。

據透露，他已到過印尼、泰國、日本、香港、澳門、中國，都在詐騙集團的機房工作，並曾在泰國被捕過，而今年8月底他準備到日本「出國深造」前，接獲集團的指令，用了4天在草屯鎮多家便利商店的ATM提領詐騙到的款項，警方查出他共領了100多筆共230萬元詐騙款，錢交給收水頭，即赴日本工作。

草屯警分局「鷹眼小組」調閱監視影像紀錄及查訪便利超商，過濾車輛和拍到的男子外形，鎖定許男，但他已出境，警方向南投地檢署聲請核發拘票並執行入境管制，等了2個月得知他13日要回國準備投票，草屯警方在桃園機場守候逮捕。

詐騙集團赴外國機房工作返國，怕被海關或警方注意，身上只帶少許的錢，但會接受指令到某摩鐵「開趴」，由台灣的工作人員帶酬勞去給他，許男也是該種模式返國，但還未去開趴就被逮，並被南投檢方聲押獲准。

許男向警方透露，他在日本工作2個月都吃得很好，常常是和牛大餐，對自己專去詐騙別人血汗錢的行徑絲毫不覺得有錯，讓員警目瞪口呆。