強押欠債女到摩鐵等籌錢 惡男看A片凍未條竟性侵2次

2018-11-13 18:23

［記者鄭淑婷／桃園報導］張姓男子受王姓友人之託向一名女子討債，去年夥同沈姓男子開車將女子押走，載往桃園市龜山區某汽車旅館禁閉長達8小時，避免女子脫逃還命令她脫光衣服並捆綁手腳，期間張男在汽旅看A片、等待女子聯繫籌錢時，忍不住兩度性侵女子，女子獲釋後向警方報案，今年1月張男被桃園地院依共同剝奪他人行動自由、強制性交罪，判處共應執行4年8月徒刑，沈男則被依共同剝奪他人行動自由罪判處3月；女子另對兩人提出民事求償，桃園地院日前審結，判處張男應賠償女子80萬元，張男、沈男須連帶賠償7萬元。

判決指出，去年3月29日上午8點多，張男夥同沈男開車到中壢區，由沈男下車將女子強押上車，並由沈男以束帶綑綁女子手腳，張男把車開到新北市新莊區，先拿走女子提款卡領走2萬多元，分給沈男5000元就讓他先行下車離去，張男則開車將女子帶到龜山區某汽旅，命令女子將衣服脫光以防逃跑，另拿出預藏的童軍繩將她的雙手及左大腿綁在一起，並將左腳與右腳綁在一起。

判決指出，張男與女子在汽旅獨處時，忍不住對女子伸出狼爪，完事後聲稱「王男已把債權交給他作主，妳只要籌到30萬元就算清償」，在替女子解開繩索、等待她打電話籌款期間，張男在汽旅看A片後又忍不住二度性侵女子，女子獲釋後向警方報案逮人。