彰化再查賄選 全靠「祂」保佑！

2018-11-11 20:47

〔記者陳冠備／彰化報導〕真是舉頭三尺有神明！彰化檢警近日獲報，社頭鄉一劉姓鄉民代表候選人，涉嫌以一票500元現金行賄選民，檢警調發動搜索，共有2名樁腳坦承犯案，扣除8000元賄款，然而劉姓候選人卻上演「失蹤記」，檢警一度遍尋不著，經人指點，他每晚必出現某某廟前，員警趁機埋伏，果然順利逮捕，讓偵辦員警不禁大呼：「姆湯做歹事，神明也不允許賄選！」

檢方表示，11月初接獲檢舉，劉姓鄉民代表候選人（64歲），以一票500元行賄，將欲買票金額8000元先交給王姓大樁腳，王男扣除自己戶內5票共2500元後，將剩餘的5500元交給蕭姓樁腳，蕭姓樁腳扣除自己戶內2票共1000元，餘款4500元再拿給其他選民，如剝洋蔥似的層層賄選。

彰化地檢署襄閱主任檢察官黃淑媛指出，蕭、王姓樁腳買票為支持特定候選人行為，涉違反公職人員選舉罷免法，10日見時機成熟，檢方率員前往蕭姓樁腳住處搜索，扣得文宣等物，王、蕭2人坦承犯行，以3萬元交保，劉男到案後供述與其他事證未盡相符，檢方認為有串證之虞，聲請羈押禁見，今午獲准。

大選進入倒數階段，彰檢查賄不斷，檢方表示，反賄選宣導曾做過「不買票、不賣票，彰化大佛看著您！」、也在廟宇前張貼「中元廣積善、賄選損陰德」等海報，沒想到這次真的有候選人栽在廟門口。