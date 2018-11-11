酒後牽車也算酒駕？ 新北男拒酒測遭警方罰9萬

2018-11-11 22:08

〔即時新聞／綜合報導〕新北市有位林姓男子，在今年9月時於新店中興路一家薑母鴨店與友人聚餐，席間喝了不少酒；聚餐結束後，為了避免酒駕與違停害機車拖吊，便打算將機車牽到停車格停放，結果途中遭警方攔停，要求對他進行酒測；林男認為自己沒有「酒駕」，因此堅拒進行酒測，最後警方依拒絕酒測開罰9萬並扣下機車，讓林男非常不滿，氣得向警局投訴。

綜合媒體報導，當時林男因不願酒駕，所以才與朋友想將沒有發動的機車，牽到機車格停放；但是途中遭警察攔下，警方發現林男滿身酒氣，當下便要求進行酒測，林男認為自己用「牽的」又不是「酒駕」，因此拒絕酒測要求，雙方僵持不下，最後林男還是遭警方開出9萬的拒測罰單。

林男不服，最後也向新店警分局投訴此事，另外向交裁所提出申訴；對此新店分局表示，根據「台灣高等法院98年度交抗字第1345號交通事件裁定」，所謂「駕駛機車」，係指駕駛機車、使機車移動、行駛在道路上，亦即凡以人力、電力、獸力或其他方式，使機車在道路上行進，均屬之；所以警方依法開單，而林男提出的申訴要求，警方也將當時舉發員警攔查與舉發的情形交付交裁所，交由交裁處依權責裁處。

不過關於這起「爭議」，《蘋果日報》引述合里聯合法律事務所的陳以敦律師表示，林男這個行為應該不算騎乘範疇內，只要向相關單位提出異議，應該就可撤銷。

他也指出，法院對這類型的判例，通常無罪比有罪的多，高院的判例也只是單方面少數的見解而已，這跟一般人的認知差太多。

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