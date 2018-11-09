中彰苗3縣市長選將同遊花博 談花卉採購、交通議題

2018-11-09 15:02

〔記者張軒哲／台中報導〕台中花博今天開幕第7天，台中市長林佳龍今日陪同彰化縣長魏明谷、苗栗縣頭份市長也是苗栗縣長候選人徐定禎欣賞花博葫蘆園區，林佳龍說，花博每天平均吸引5萬人參觀，這代表大家對花博是喜歡的。魏明谷說，彰化是花卉重鎮，台中花博有3成5苗木花卉向彰化縣花農採購。

林佳龍今日陪同魏明谷與徐定楨一行人約費時1小時，沿著水岸參觀沿途花卉造景，在竹跡館大合照。魏明谷說，縣市庭園景觀展區，看見台中結合花卉地景，肯定台中花博辦得很成功，值得彰化借鏡學習，彰化此次也支援台中花博一些花卉苗木技術，也感謝台中市長林佳龍向彰化花農採購花卉。

由於彰化、苗栗與台中市相鄰，形成中部生活圈，針對交通議題，林佳龍表示，前市府時期比較大的問題是「半套的BRT」，導致很多的台灣大道交通堵塞。改革為優化公車系統後，不只運量增加1/3，車禍肇事率大幅下降，可服務很多海線地區民眾，像是三井OUTLET PARK即將開幕，公車可直達台中港。

台中交通建設最主要還是要有捷運，捷運綠線延伸彰化已定案，捷運藍線主要行經台灣大道，未來更將延伸到南投縣；大台中山手線的大甲后里鐵路串連後，不僅台中變成山海鐵路環線，連苗栗鐵路也形成山海環線，從苗栗竹南分山線海線後，到台中又可以形成一個環線。這個建設在前瞻基礎建設的預算當初受到對方團隊阻撓，還好市府當時跟立法院有成功捍衛預算。