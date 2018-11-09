中彰苗3縣市長選將同遊花博 談花卉採購、交通議題

2018-11-09 15:02

〔記者張軒哲／台中報導〕台中花博今天開幕第7天，台中市長林佳龍今日陪同彰化縣長魏明谷、苗栗縣頭份市長也是苗栗縣長候選人徐定禎欣賞花博葫蘆園區，林佳龍說，花博每天平均吸引5萬人參觀，這代表大家對花博是喜歡的。魏明谷說，彰化是花卉重鎮，台中花博有3成5苗木花卉向彰化縣花農採購。

林佳龍今日陪同魏明谷與徐定楨一行人約費時1小時，沿著水岸參觀沿途花卉造景，在竹跡館大合照。魏明谷說，縣市庭園景觀展區，看見台中結合花卉地景，肯定台中花博辦得很成功，值得彰化借鏡學習，彰化此次也支援台中花博一些花卉苗木技術，也感謝台中市長林佳龍向彰化花農採購花卉。

由於彰化、苗栗與台中市相鄰，形成中部生活圈，針對交通議題，林佳龍表示，前市府時期比較大的問題是「半套的BRT」，導致很多的台灣大道交通堵塞。改革為優化公車系統後，不只運量增加1/3，車禍肇事率大幅下降，可服務很多海線地區民眾，像是三井OUTLET PARK即將開幕，公車可直達台中港。

台中交通建設最主要還是要有捷運，捷運綠線延伸彰化已定案，捷運藍線主要行經台灣大道，未來更將延伸到南投縣；大台中山手線的大甲后里鐵路串連後，不僅台中變成山海鐵路環線，連苗栗鐵路也形成山海環線，從苗栗竹南分山線海線後，到台中又可以形成一個環線。這個建設在前瞻基礎建設的預算當初受到對方團隊阻撓，還好市府當時跟立法院有成功捍衛預算。

  • 台中市長林佳龍（中）陪同彰化縣長魏明谷（左）、苗栗縣頭份市長也是苗栗縣長候選人徐定禎欣賞花博彰化縣庭園展區。（記者張軒哲攝）

    台中市長林佳龍（中）陪同彰化縣長魏明谷（左）、苗栗縣頭份市長也是苗栗縣長候選人徐定禎欣賞花博彰化縣庭園展區。（記者張軒哲攝）