華山分屍案 證人：我有證據懷疑有共犯

台北地院審理華山分屍案，死者父親今到庭，他仍認為陳伯謙有共犯。（記者張文川攝）

2018-11-08 14:27

［記者張文川／台北報導］台北地院審理華山分屍案，今開庭傳喚2名證人作證，包括案發當天最後離開草屋的45歲男子鄭德宣，以及曾協助出面勸凶嫌陳伯謙招認的死者父親的友人徐文建，徐證稱，他在勸陳伯謙時說「在別人講之前先講，對自己比較有利」，陳思考後就在派出所坦承殺人分屍；徐說他有證據顯示還有共犯，但檢察官要他不要講太多。

死者父親的朋友、廣告業者徐文建，他在6月17日破案前，受死者父親之託與陳伯謙對談，下午4點他先找陳伯謙，試圖取得陳的信任，表達希望他如實交代死者在哪裡，第2次是陳被警方帶回派出所後，主動打電話請徐幫忙。

徐庭訊後受訪說，破案前家屬早已鎖定陳伯謙很多天了，他就向陳伯謙說，女孩子的父母已經折磨十幾天，「相信你的心情也很掙扎，一個女孩子失蹤十幾天，我們也有過最壞的打算，活要見人、死要見屍，不論有或沒有，都要處理，你自己全部抖出來，對你比較有利，不要等到別人先講了、你才講，到時候你就慘了」。

徐說，他在派出所與陳談判時對陳說，「我是修行之人，我以地藏王菩薩之名，如果這件事是你幹的，哪天你下地獄，我也會請求地藏王菩薩判你無罪，把事情講出來」，徐認為可能是這句打動了陳伯謙，陳對他說「我要說了，時間、地點你來挑」，徐即通知員警和所長，帶至派出所2樓，陳先寫一封信給妻子，再坦承酒後殺了女學員並分屍。

徐追問「你有強姦她嗎？」陳男說沒有，「沒有進去」，稱當時喝醉酒，有試探性的撫摸未遭拒絕，要再進一步時，女方反抗，他就惱羞掐死她；問他分屍成幾塊，陳說「算不出來」。

另一證人鄭德宣，一度因離開草屋的時間兜不攏而被懷疑是共犯，他今天證稱他離開時沒有注意時間，印象中是凌晨6月1日凌晨0點多離開，但監視器拍到他是3點多才坐計程車離開，他承認應是自己記錯了，「我也搞不清楚為什麼」。

鄭說，他是在自家院子舉辦一場社團活動時認識陳伯謙，案發當天，是他第一次去陳伯謙在華山草原經營的「野居草堂」，他在網路社群看到陳蓋好草屋，邀大家有空去參觀，他剛好是那天去，印象中他只是去坐一下，他離開時屋內只剩陳伯謙和死者女學員，當時兩人狀況還很OK，並沒有喝醉，他臨走時還有和他們打招呼；他說，據說後來還有外面帳蓬的人看到陳和死者的活動，他不是最後一個看到的，才沒他的事了。

那次之後隔15天，他第2次去探陳伯謙的班，陳伯謙神情也沒異樣，看起來很正常。外傳警方曾懷疑鄭男疑為共犯，約詢他測謊，鄭男今說自己患高血壓，測謊也不會準確，警方還在和他敲時間時，他正帶著中國的客人到處走，還沒有約成，報紙某天就突然寫他去刑事局測謊，他也不知道怎麼回事。

37歲射箭教練陳伯謙今年6月在台北市華山藝文特區「野居草堂」小木屋，對被害人求歡不成，將她勒死後性侵，再割除死者雙乳、下體後分屍7袋，棄置萬里山區，並將割下的乳房以明礬及鹽保存，企圖製成標本收藏，北檢今年8月依殺人、毀損屍體等罪起訴陳男。此案因是性侵殺人案，法院採不公開審理。

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