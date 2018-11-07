竹科女工程師控同事性侵 傳訊要他「珍惜老婆」自打臉

2018-11-07 00:05

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕性侵被害人，事後竟會要加害人珍惜老婆？

竹科女工程師小琪（化名）收留因與老婆吵架離家出走的洪姓工程師同事，事後控告他半夜爬上床性侵，檢方發現過程中小琪既沒想逃更沒呼救，已然十分可疑，加上小琪事後竟傳「既然你有老婆了，就選擇好好愛她，我會避嫌的，我會選擇愛我所選擇的另一半」等語，讓檢方認定二人是一夜情，全案不起訴。

小琪指控，洪男跟她是竹科同事，6月中旬某日晚上因與老婆發生爭執離家，遂問她能否在她租屋處（單人無隔間套房）暫住一晚，睡在沙發。凌晨3點多洪男竟爬到她床上，不顧她掙扎、抵抗撫摸胸部及下體，其後強行以手指及生殖器性侵得逞。

洪男辯稱當時雙方是合意性交，且因為床戰太累了，隔天二人都請半天假，下午才去上班。

檢方發現現場是分租套房，尚有其他房客，如果小琪於掙扎、抵抗時大聲呼救，應可引起其他房客注意，檢方問她是否曾大聲呼救，小琪卻說沒有，聲稱因為洪男是同事，且那邊是女生宿舍，房東不允許帶男生進去。

檢方認為依常情，女方不會僅因顧慮同事情誼或擔心違反房東所制訂的租賃規則，選擇承受性侵而不向他人求救，小琪辯詞太過可疑。

此外，小琪指控洪男性侵時有先戴保險套，檢方反問她是否有趁洪男戴套過程試圖逃跑，小琪竟說：沒有趁機逃跑，至於為何沒有逃跑，她也不知道。事後二人都睡到隔天下午才去上班，且她是2天後才被前男友拉去報警的。

檢方認為小琪遭遇性侵時，似無積極嘗試逃跑之意，且事後也未趁洪男睡覺之際報警或離開現場，與常見受害者之反應，顯有不同。

檢方發現小琪事後LINE洪男「嗯、今天會這樣也是沒辦法的事」、「既然你有老婆了，就選擇好好愛她」、「如果我已經結婚了，我會避嫌的」、「我會選擇愛我所選擇的另一半」等語， 根本沒有強烈譴責用語，僅告知洪男應珍惜配偶，此更與一般受害人反應有別，全案不起訴。