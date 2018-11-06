李清煌告陳光復毀謗 郁國麟：選舉奧步

2018-11-06 18:43

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕國家寶藏博物院長李清煌今天到澎湖地檢署狀告澎湖縣長陳光復毀謗，並附帶民事求償500萬元；陳光復競選總部發言人郁國麟說，雙方之間債務關係已由澎湖地方法院釐清，卻遭對手賴峰偉陣營操弄，使出選舉奧步。

李清煌在10月24日就曾到澎湖縣政府廣場，手持大聲公指稱縣長陳光復與他之間有370萬元債務糾紛；代表陳光復陣營出面的郁國麟說，2人債務已在去年5月清償完畢，李清煌還在今年4月21日登報向陳光復道歉，郁國麟還加碼說出，李清煌是因求官不成及要求陳光復在文化局設立展區未果，才會反目成仇。

針對郁國麟的發言，李清煌大表不滿，除了自駕貼滿反陳光復標語戰車，在澎湖四處趴趴走反輔選，今天更到澎湖地檢署提告，認為債務被拗70萬元就算了，還散布不實求官及設展區說，認嚴重破壞其人格及名譽，更覺得對不起澎湖縣民，4年前誤信陳光復讓澎湖起飛20年，現在卻毫無建設、只有破壞，而郁國麟代表陳光復發言，所以狀告陳光復。

郁國麟對於李清煌的提告回應說，兩造之間民事清償債務，因選舉被賴峰偉陣營操弄，陳光復很同情李清煌，真有困難會施援手。李清煌既然已提告訴，一切就在法庭上理清楚。而競選對手賴峰偉民調直直落不檢討，不但詛咒昔日同黨同志的鄭清發，「千夫所指」有一天會「無病而死」口不擇言，再使用奧步使弄李清煌提告，希望賴峰偉適可而止，回歸競選主軸，勿再折騰李清煌。