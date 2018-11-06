警方埋伏抓到「老鼠」 抄掉桃園規模最大電玩店

業者有合法執照，卻以合法掩飾非法，利用電玩機檯讓賭客以分數換現金。（記者鄭淑婷翻攝）

2018-11-06 11:09

［記者鄭淑婷／桃園報導］桃園市警局督察室、桃園警分局接獲情資，桃園市桃園區中正路某間有上百坪規模的電子遊藝場，涉嫌以合法掩飾非法經營賭博性電玩，賭客在店內機檯贏得一定分數後，便到店外與俗稱「老鼠」（負責洗分換錢）的員工換現金，警方5日下午以便衣在外埋伏，當場查獲2名賭客與「老鼠」53歲吳姓男子正在換現金，吳男、賭客坦承犯行後，警方隨即入店搜索，逮捕吳男在內共11名員工、賭客67人，並查扣賭博電玩機檯共286台、賭資40萬元，賭客年紀平均40到60歲，年紀最大的80歲。

據悉，這間遊藝場經營超過20年、領有合法電子遊藝場執照，目前為桃園市規模最大的電玩店，店內擺設輪盤、跑馬、水果拉霸、金撲克等機台，業界俗稱「益智性電玩」，警方指出，由於業者領有合法執照，若只是提供電玩而無「洗分換錢」的賭博行為，仍屬於合法的範圍，但近日接獲情資，業者提供賭客以分數換現金，如果賭客贏得一定的分數，找店內計分小姐結算分數後，業者便會通知「老鼠」在店外替賭客換現金。

警方總計查獲賭博電玩機檯286台，拔除裏頭主機板作為證物，外殼則另行查扣，目前主機板每塊市價約7000元、外殼6000元，吳男等11名員工訊後依賭博罪嫌移送桃園地檢署偵辦，賭客則依社會秩序維護法裁罰，遊藝場黃姓負責人則另行函送法辦，日後被起訴將面臨停業，判決確定將被撤照。

電子遊藝執照現在審查門檻非常高，早在多年前發照已呈停滯狀態，目前桃園區僅剩8張，有營業的只剩下4間，有不少業者透露，因電子遊藝執照審查嚴格、困難重重，因此這張執照價值不菲，曾經喊到一張5000萬元，但現在年輕族群轉向線上遊戲，來店消費的多為中、高齡族群，加上警方不定期大規模臨檢，電子遊藝場現在只能慘淡經營。

桃園市警局督察室督察詹忠表示，月初接獲情資指出桃園區中正路電子遊藝場以合法掩護非法，掌握明確相關事證後埋伏逮人，目前也正值選舉期間，警方將持續掃蕩不法，加強治安顧慮場所臨檢掃蕩，淨化選前治安。