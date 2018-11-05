「領出帳戶內匯款試忠誠度」 50歲大叔求職淪詐騙車手

2018-11-05 17:18

〔記者陳鳳麗／草屯報導〕詐騙集團手法不斷更新，南投縣草屯鎮50歲李姓中年大叔，在網路看到徵人訊息，對方要試他忠誠度，要他提供帳戶將來匯薪水，再看帳戶內有無匯進15萬元，先試提兩次得款1萬6000元後，把剩餘的轉到指名的帳戶後，詐騙集團告訴他「你很誠實已獲錄取」，殊不知他已成人頭帳戶和車手，被草屯警方移送法辦。

常被形容「頭殼有珠」的詐騙集團，詐騙手法不斷更新，最近以「網路徵才」老手法，騙到急需用錢或找輕鬆工作的人，但改用「領款試忠誠度決定是否錄取」新手法，讓對方淪為詐騙共犯。

住草屯鎮50歲的李姓大叔，沒有一技之長，且有前科，在LINE看到有徵才廣告，與「陳小姐」聯絡後，對方表示要測試其忠誠度才決定能否錄取，要他提供帳戶，接著就是測試的開始，要他到金融機構臨櫃領出1萬元，他回報有領到1萬元，接著再依指示領取6000元，領到現金後同樣回報「陳小姐」。

第三關測試就是依指示把匯入該帳戶剩下的13萬元轉帳至指定的帳戶內，一切都照辦後，對方即告知「你的忠誠度夠，通過公司測試已獲錄取，你第一、二次領款合計1萬6000元就是你的薪水！」李姓男子收下這筆錢，卻因而成為詐騙車手和人頭帳戶。

草屯警方在追查該詐騙集團時，意外發現這名李姓中年男子，因網路求職而成為被利用的人，但因他收下詐騙集團要他領的1萬6000元，也變成共犯，遭警方移送法辦。

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