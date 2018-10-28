研判疑似他殺 成大女研究生命喪研究室 警鎖定對象清查

警方封鎖命案現場調查蒐證。（記者王俊忠翻攝）

2018-10-28 23:59

首次上稿 23:31

更新時間 23:59

〔記者王俊忠、劉婉君／台南報導〕28日晚間近9點許，台南市警方接獲報案指成功大學教育研究所24歲陳姓女研究生，被同學發現倒臥在成大力行校區社會科學院大樓2樓的個別諮詢室內，警方與119救護人員獲報到場，發現陳女已無生命跡象、急救無效。警方初步發現陳女脖子上有勒痕、疑是遭勒斃，警方已掌握特定對象追緝中。

據調查，成功大學教育研究所二年級的陳姓女學生（24歲），28日晚間8點53分許被學姊發現陳屍在力行校區社科院2樓的個人研究室內，現場雖然沒有血跡，但疑有打鬥跡象，警方發現陳女身上衣著尚稱整齊，脖子上有勒痕、懷疑可能遭到他人勒斃殺害，案發原因仍在調查中。

警方初步了解，陳女是從高雄北上就讀，租屋住在校外，目前父母親已經到現場，希望釐清女兒遇害原因。對於校內發生命案，成大學生議論紛紛，警方已拉起封鎖線，不讓其他人靠近。

案發後，警方積極追查、調閱監視器影像，已掌握可疑的清潔人員特定對象，派出大批員警外出追緝涉案兇手。

成大主秘李俊璋表示，目前鑑識人員仍在採證中，學務長、教官、社科院長及教育所所長均趕到現場，並已通知家長到場，實際原因還是要等到警方鑑識報告，才能知道是什麼狀況。校方心輔組已經先對現場學生進行心理輔導，學生們已離開、返回住宿處，29日校方也會對全校學生進行心理輔導。

李俊璋指出，校方曾針對社科院的出入安全管制進行討論，假日也有管制，但1、2樓的樓梯無法關閉，也難以管制，但有加強監視器監控，警方已調閱監視器偵查中。