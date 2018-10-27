10/27 大福彩、雙贏彩、今彩539 頭獎均摃龜

2018-10-27 22:20

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月27日）開獎的第107000086期大福彩、第107000258期今彩539與第107000162期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000086期大福彩中獎號碼為「10、13、22、23、25、32、34，特別號：20」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得25萬元；參獎共51注中獎，每注可得4000元；肆獎共813注中獎，每注可得400元；普獎共6576注中獎，每注可得200元；大福獎摃龜；小福獎共2注中獎，每注可得10萬元。

第107000162期雙贏彩中獎號碼為「01、02、04、06、09、11、15、18、19、20、22、23」，頭獎摃龜；貳獎共3注中獎，每注可得10萬元；參獎共361注中獎，每注可得500元；肆獎共3815注中獎，每注可得100元。

第107000258期今彩539中獎號碼為「06、18、19、31、32」，頭獎摃龜；貳獎共143注中獎，每注可得2萬元；參獎共4504注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬575注中獎，每注可得50元。

第107000258期39樂合彩中獎號碼為「06、18、19、31、32」，四合共3注中獎，每注可得21萬2500元；三合共106注中獎，每注可得1萬1250元；二合共3974注中獎，每注可得1125元。

第107000258期3星彩中獎號碼為「377」，正彩共22注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000258期4星彩中獎號碼為「5741」，正彩1注中獎，可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站 」