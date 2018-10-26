10/26 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（10月26日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：08、10、23、33、41、46，特別號：48。
49樂合彩：08、10、23、33、41、46。
雙贏彩：01、04、07、08、11、13、14、16、20、21、22、24。
今彩539：07、21、22、36、38。
39樂合彩：07、21、22、36、38。
3星彩：073。
4星彩：1283。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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大樂透：08、10、23、33、41、46，特別號：48。
49樂合彩：08、10、23、33、41、46。
雙贏彩：01、04、07、08、11、13、14、16、20、21、22、24。
今彩539：07、21、22、36、38。
39樂合彩：07、21、22、36、38。
3星彩：073。
4星彩：1283。
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