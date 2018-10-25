毒蟲懷疑戴綠帽 載女友外出憤燒車洩憤

2018-10-25 11:18

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋江翠北側重劃區傳出一輛無名火燒車，消防到場發現為空車，對起火原因存疑，警方過濾監視器，發現2男1女下車後，隨即失火，3人還偷竊另一輛廂型車逃往三峽，警方隔天逮獲連男、其女友林女與同車諶男，查出是連嫌懷疑女友林女劈腿許姓車主發生爭執，許男憤而潑汽油燒車，警方更在連男身上起出毒品，全案依公共危險、竊盜與違反毒品條例送辦。

20日上午9點許，新北板橋華江一路、華江二路口傳出火燒車，消防到場時，紅色馬自達3車款陷入火海，消防全力灌救，車上沒有傷亡，交由警方處理；江翠派出所查訪目擊民眾描述，該輛馬3起火前，2男1女下車離去，不到1分鐘車輛陷入火海。

因3名疑犯還抬著2個大整理箱，相當醒目，警方過濾監視器，發現2男1女逃離後，到附近偷了一輛綠色廂型車逃往三峽，警方聯繫車主許男，得知他長期將座車借給42歲連男與其43歲女友林女，隔天凌晨到廂型車附近埋伏，發現連嫌、林女現身一舉逮人，更在連男身上起出一包海洛因，另組人馬在板橋逮獲諶男。

連嫌辯稱，當天連男開許男座車載林女、諶男，行經江翠北側重劃區，連男藉著吸毒後壯膽，質疑女友跟許男過從甚密，懷疑林女劈腿讓他戴綠帽，遭友人點醒才察覺，讓他很沒面子，盛怒下潑灑車上預購的一桶汽油縱火。

警方將連男、林女與諶男3嫌依公共危險、竊盜罪嫌法辦，連男因持有還吃上違反毒品條例官司，續追毒品來源。

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