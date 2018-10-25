收受回扣判98年定讞 李朝卿今入監服刑

李朝卿神情凝重，面對媒體詢問，低調不語。（記者佟振國攝）

2018-10-25 10:44

〔記者佟振國／南投報導〕前南投縣長李朝卿涉貪遭判刑定讞，今天發監執行，上午近10時，李朝卿由南投市中興新村住處前往南投地檢署報到，面對媒體詢問，李朝卿神情凝重，僅對媒體揮手，簡單說了幾聲謝謝，妻子簡素端則是給丈夫一個擁抱，要他像家裡院子的樹，好好堅持下去。

前縣長李朝卿涉及上百件災修工程弊案，其中8件因收受回扣遭法院判決98年定讞，確定今天發監執行，上午8時許，李朝卿位於中興新村的住處即有親友進進出出，前往探視，原訂上午9時30分出發，延至10時才出門，也正好郵差將掛號的法院判決書送到，由李的女兒代為簽收，也抱怨才收到判決主文，不是詳細的判決書，就要急著抓人去關。

李朝卿由妻子簡素端陪伴步出家門，簡素端則是指著院子的樹，要丈夫要像這棵樹一樣，好好堅持下去。

面對媒體詢問，李朝卿神情凝重，僅簡單揮手表示謝謝，隨即上車前往南投地檢報到。

連日來檢、警、憲、調等單位也大動員啟動防逃機制，嚴密監控李朝卿的一舉一動，初步統計單是針對李朝卿的監控即動員警力240人次，連同其妻舅簡瑞祺的防逃監控，警、憲、調全計動員近400人次，也備感壓力。也有現場人員私下表示，能否透過電子手環等科技設備掌握行蹤，減少人力支出。

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