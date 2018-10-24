彰縣查獲首宗現金賄選 帶回20人偵訊

彰縣警局查獲今年首宗現金賄選案，帶回20人偵訊，並查獲現金2萬2800元。（彰化縣警局提供）

2018-10-24 17:14

首次上稿 16:38

更新時間 17:14

〔記者湯世名／彰化報導〕距離投開票正好1個月之際，警調查賄腳步加快，彰化縣警局科偵隊與縣調站等單位今天兵分多路，在南彰化查獲無黨籍某鎮民代表候選人的父親鄭姓男子涉嫌現金買票，將他與2名樁腳、17名選民帶回偵訊，還查獲2萬2800元疑似賄選金，初步偵訊有部分選民坦承以每票500元收賄，這也是今年彰化縣首件現金賄選案，偵訊後將樁腳、選民飭回，鄭男否認買票，晚間移送彰化地檢署複訊。

今天上午8時許，彰化縣警局科偵隊與縣調站人員在警局進行勤前教育，隨即兵分多路到南彰化某鎮代候選人與選民的住處搜索、約談，當場起出共2萬2800元賄選金，帶回候選人的父親鄭姓男子、2名樁腳和17名選民，分別訊問，收到2800元走路工的羅姓樁腳坦承為對方向選民買票，17名選民也坦承收到每票500元的賄選金，不過鄭男始終否認替兒子買票，晚間依違反選罷法移送彰化地檢署複訊，其餘樁腳、選民全部飭回。這也是彰化縣今年首宗現金賄選案，令警方大為振奮，警方透露還有部分選民尚未到案，已擴大偵辦。

今年五合一選舉，彰化縣查賄也是率全國之先查獲第一起賄選案，但當時是查獲禮盒，並非現金，因此昨天查獲的全縣首件現金賄選案，初步調查是每名選民收到每票500元的賄選金。