送禮遭檢舉賄選 澎湖縣長候選人30萬交保

澎湖今年五合一選舉首傳賄選案件，澎湖地檢署查察賄選及暴力執行小組，大動作傳喚某縣長候選人及親友多人到案說明。（記者劉禹慶攝）

2018-10-23 21:57

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖某縣長候選人涉嫌餽贈超過30元禮品，被人向澎湖縣調查站檢舉，澎湖地檢署今晚（23日）諭令以30萬元交保，成為今年澎湖五合一選舉首件 疑似賄選案件！這名候選人步出地檢署時大聲喊冤，認為自己是清白選舉，只是回禮給長輩。

今年的澎湖百里侯之爭異常激烈，呈現7搶1局面，今天卻傳出澎湖縣調查站大動作傳喚某縣長候選人及親友多人到案說明，偵訊後送往澎湖地檢署複訊，直至晚間陸續交保候傳，其中，縣長候選人諭令以30萬元交保，由友人代為送達，完成交保程序。

根據了解，這名縣長候選人到地方某媒體拜會長輩，陪同的姊姊帶有多份伴手禮，遭人向澎湖縣調查站檢舉，檢調認定禮品超過法定30元金額標準，傳喚縣長候選人及多名關係人到案說明，交保金額分由5萬至30萬元不等，當事縣長候選人請友人代為籌措，人在拘留室內等候，直至晚間才完成交保。

這名縣長候選人步出澎湖地檢署後，認為自己是清白選舉，主要是中秋節時長輩公司員工聚餐，邀請她及多名友人餐敘，因此日前在姊姊陪同下拜會長輩，姊姊準備了20年前自家工廠生產的免稅品回禮，工廠早已吹熄燈號，部分禮品還有些生鏽，長輩如何發送員工並不知情，卻被檢調單位認定價值超過，自己只是想回饋家鄉，強調乾淨選舉。