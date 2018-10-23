8旬老翁久病厭世 結縭近50年愛妻竟跟著一起走

2018-10-23 14:56

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一對沈姓夫妻兩人結婚近50年，但沈翁卻長期受到慢性疾病所苦，沈妻數十年如一日的照顧，卻也不堪長期照護的精神壓力，便在住處燒炭輕生。沈翁兒子發現雙親數週聯繫不到人，擔心發生意外前往查看，發現父母已經陳屍房內多時，悲痛之餘報警處理。檢察官今日上午相驗之後，認定兩人無他殺嫌疑，將遺體發還給家屬辦理後事。

警方調查，88歲沈姓老翁是警職退休，本來與74歲的妻子同住在警察宿舍，近年來搬離該處，改住在自己購買的房屋內，育有2女1子，但孩子們都到其他城市發展，沒跟父母同住，偶而會回家陪陪雙親。

沈翁兒子發現一直聯繫不上爸媽，擔心發生意外，昨日趕到基隆查看，但打開門卻已與雙親天人永隔，只好報警。員警進到屋內看見，沈翁與妻子一同躺在床上，旁邊還放著燒炭用的金爐，目測死亡時間已超過1週，但因屋內門窗完全關閉，所以周遭鄰居並未發現。

家屬向警方表示，雙親結婚已經快50年，母親長期照顧罹病的父親，算一算也快2、30年，曾經表示照顧得有點累，家人趕緊找來看護幫忙照顧，但愛乾淨的母親卻與看護的生活習慣不同，不到半個月就取消看護，由母親一人照顧。

警方在現場發現一張疑似沈翁寫下的遺書，但內容語意不詳，無法拼湊出內容，但署名處經家屬指認，確認是沈翁筆跡。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980