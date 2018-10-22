替代役網紅約炮惡整女性 遭舉報恐涉刑法公訴罪

YouTuber「Bump男人幫」日前發布新影片，惡整答應約炮的女性，遭到大批網友砲轟。（圖擷取自影片）

2018-10-22 17:07

〔即時新聞／綜合報導〕台灣YouTuber「Bump男人幫」由於惡整答應約炮的女性還拍成影片，因而遭到大批網友撻伐。而由於其中一名主持人為替代役，遭網友直接投訴役政署署長信箱，未來可能面臨處分，最嚴重將送回成功嶺輔導中隊；而由於事態嚴重，懷疑涉及刑法強制罪與妨害秘密罪，有網友更喊直接報案，兩人恐吃上官司。

本報曾報導，2人透過交友軟體將同意發生關係的女生約至旅館，突用刮鬍泡砸對方，大喊：「好好的女生保護好自己身體啦」，事後還將偷拍過程以「顏射」、「射爆妳滿臉」作為影片封面，上傳到臉書及YouTube頻道，因而引起公憤。有網友發現影片中有一段未幫女生照片打上馬賽克，特地好心留言告知，但兩人竟稱這是「小福利」，甚至還評論對方長相「不是很需要看的程度」、「長的一點也不像，超騙」。

此影片引起網友公憤，由於其中一名主持人仍為消防替代役，有網友打到他服役的雲林縣小隊檢舉，但他竟發文稱此舉是「浪費消防資源」，可以直接打去役政署檢舉。之後又在個人粉專發文表示：「好久沒更新喔，可是我真不知道要在這裡po啥，我們影片的無碼版嗎，哈哈哈」。

此挑釁更惹怒大眾，有網友回頭翻出他的影片紀錄，發現有些業配影片居然是在當兵時期拍攝，但依《替代役實施條例》第24條第5款，服役期間不得從事兼職、兼差及其他營利行為。而《替代役役男獎懲辦法》第11條則明定，有營利行為以及言行失檢情節較重，都可記過並併予罰勤或禁足。

針對役男言行不當，許多網友已經投書役政署署長信箱且收到回覆，但業配行為則尚未有回應。

除此之外，更有網友感到此事非同小可，「等於是他們手中握有她的無碼影片而且還在沒有事先知情之下偷拍她耶」、「根本就強制罪+妨礙秘密罪」，由於皆為公訴罪，有網友似乎已經以備份影片去報警，兩名網紅可能吃上官司。

主持人不知道是不是不熟規定，還自爆自己在當兵。（圖擷取自YouTube）

主持人當兵時期還接業配，恐違反《替代役實施條例》。（圖擷取自YouTube）

雖然兩人有出面道歉，但網友並不領情，認為是自以為是站在道德的高點，看了就令人覺得噁心。（圖擷取自影片）

評論對方長相是「不是很需要看的程度」。（圖擷取自YouTube）

有網友投書役政署署長，目前役政署已針對役男言行不當受理案件。（圖擷取自臉書）

有網友認為兩人已觸犯刑法強制罪與妨礙秘密罪。（圖擷取自臉書）

網友將影片備份，準備好報警。（圖擷取自臉書）

甚至還批評受害女性「長的一點也不像，超騙」。（圖擷取自YouTube）