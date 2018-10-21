競總餐點只能內用 「反賄選、勿打包」文宣引話題

花蓮市長候選人魏嘉賢今成立競選總部，每頂帳篷上都多了「反賄選、勿打包」看板，讓選民大呼驚奇，直稱是「選舉首見」最特別的文宣。 （記者王峻祺攝）

2018-10-21 15:22

［記者王峻祺／花蓮報導］花蓮五合一選舉，各候選人號次出爐後，競選總部接連成立，花蓮地檢署檢察長黃和村特別在「與候選人有約」反賄選座談會中，強調「打包」競選餐會茶點恐涉違反選罷法，疑有賄選之虞，讓選將及選民格外重視，除在臉書轉貼新聞訊息提醒外，現場也高掛「反賄選、勿打包」文宣，以行動力挺乾淨選風。

選戰倒數不到34天！花蓮各候選人競選總部接續成立，現場除發放競選旗幟、帽子及環保袋等價值不超過30元的競選小物外，會後則多半準備米粉、貢丸蘿蔔湯及茶點飲料供民眾果腹，不過今年氣氛格外特別，茶會現場「只吃不拿」似乎成了所有選民及選將共識。

花蓮市長候選人魏嘉賢今成立競選總部，近萬份帽子、扇子等文宣品接連被支持者索取一空，總部一旁茶水餐點則限量供應，不過每頂帳篷上都多了「反賄選、勿打包」看板，讓選民大呼驚奇，直稱是「選舉首見」最特別的文宣。

花蓮縣議員候選人笛布斯．顗賚、張正治及吉安鄉民代表候選人姜景文，也特別在臉書粉絲頁轉貼「打包競總餐點，選將、選民恐觸法」訊息，提醒選民一起小心注意、防範未然，強調「不能打包只能內用」。留言雖正反意見相當，卻已成為花蓮最夯選舉話題。

「千萬不要因小失大！」花蓮市選民王景垣說，選情告急，各候選人愈是小心謹慎愈好，民眾應用「心」支持候選人就好，千萬不要「又吃又拿」，避免無辜觸法也成為被檢舉調查對象，一起讓有任何恐涉及賄選的嫌疑降到最低。

花蓮地檢署檢察長黃和村說，候選人或競選總部工作人員除不能假藉活動送禮，包括贈送物資給弱勢家庭及團體外，在競選總部成立時，民眾若將候選人準備的餐點打包，數量過多也恐違反選罷法贈品不得超過30元規定，逾候選人及選民應格外注意。