南投茶農欠稅無力繳 高海拔珍稀烏龍茶12/4法拍

南投縣仁愛鄉武界高海拔雲霧繚繞，茶葉品質高檔。（記者湯世名翻攝）

2018-10-20 22:07

〔記者湯世名／彰化報導〕南投縣仁愛鄉林姓茶農積欠房屋稅、牌照稅、勞健保費和交通違規罰鍰20餘萬元無力繳納，法務部行政執行署彰化分署日前會同南投縣政府稅務局到林姓茶農茶廠，查封234斤位於武界的高山茶，遭查封的茶葉係位於仁愛鄉法治村武界山，海拔介於1400至1600公尺之間，屬於高海拔茶區。林姓茶農的茶園茶種為青心烏龍，又名軟枝烏龍，相當珍稀，將於12月4日在彰化分署拍賣，愛茶人士千萬不要錯過。

林姓茶農原於去年2月間向彰化執行分署就所欠金額申請分期，每月繳納5000元，但因近年林姓茶農所種植高山茶滯銷，辦理分期後仍分文未繳。彰化執行分署原擬查封林姓茶農房屋及土地，經林姓茶農表明房屋曾遭他案查封，其與老父及兩名幼子於查封期間寢食難安，而央求提供所種植，青茶188斤、輕焙火茶46斤，合計234斤高山茶供查封拍賣抵繳欠稅。

彰化分署指出，林姓茶農遭查封的茶葉係位於南投縣仁愛鄉法治村武界山，海拔介於1400至1600公尺之間，屬於高海拔茶區。林姓茶農的茶園茶種為青心烏龍，又名軟枝烏龍，台灣老茶中目前以軟枝烏龍茶為最上品，因為軟枝烏龍茶樹漸少，屬最早期的品種，現今的茶農大多改種改良樹種，軟枝烏龍於今產量實在很少。

而武界因為高海拔雲霧多的關係，茶葉生長慢、茶菁厚實。林姓茶農又使用手採、輕發酵的青茶、輕焙火的熟茶皆全程手工製成，沖泡後葉面色澤翠綠鮮活，茶湯色呈金黃澄澈，入口柔嫩芬芳不苦澀，品質不輸給清境茶。

彰化執行分署人員查封時，在林姓茶農茶廠實地逐一品茶，希望兼顧屆時拍賣的品質，剔除次級茶葉後，選擇青茶188斤、輕焙火茶46斤來查封，並由彰化執行分署人員自行找茶行分裝。因武界茶屬等級好的高山茶，所以每包茶葉以4兩（150公克﹚來包裝。本次所查封的武界青心烏龍茶，是彰化執行分署歷次所查封、海拔最高的高山茶，且是市面難得買到的純正高山茶，屆時拍賣請愛茶人士切勿錯過。

南投縣仁愛鄉武界高海拔雲霧繚繞，茶葉品質高檔。（記者湯世名翻攝）

彰化執行分署人員找茶行分裝查封的珍稀烏龍茶，每包茶葉以4兩（150公克﹚來包裝。（記者湯世名翻攝）

彰化執行分署找茶行分裝查封的珍稀烏龍茶，每包茶葉以4兩（150公克﹚來包裝。（記者湯世名翻攝）

彰化執行分署人員找茶行分裝查封的珍稀烏龍茶，每包茶葉以4兩（150公克﹚來包裝。（記者湯世名翻攝）